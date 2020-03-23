Барбара Брыльска борется с онкологией?

У Барбары Брыльски, сыгравшей в культовом советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», обнаружили рак, пишет Starhit.

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По информации издания, актриса, предположительно, несколько лет борется с раком языка.

— Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время, — сообщила журналистам 78-летняя Брыльска.

Она также рассказала, что на фоне эпидемии коронавируса почти не выходит из дома на даче в 80 км от Варшавы. Ранее из-за радикулита ей даже пришлось нанять сиделку.

В то же время в интервью телеканалу «Звезда» Брыльска заявила, что у нее нет никаких онокологических заболеваний, и назвала эти сообщения слухами.

По инф. rosbalt.ru

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