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Банда туляков грабила пенсионеров. Трое убиты...
По инф. rosbalt.ru   
16 Октября 2018 г.
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Двое жителей Тульской области обвиняются в нападениях на пенсионеров и трех убийствах. Об этом сообщают следственные органы СК России по региону.

По данным следствия, преступники врывались в дома одиноких пожилых людей, забирали все деньги, а самих хозяев убивали или жестоко избивали. Злоумышленники забирали скромные накопления пенсионеров или так называемые «гробовые».

Обвиняемые арестованы. На местах преступлений они рассказали следователям, как совершали злодеяния.

По инф. rosbalt.ru

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