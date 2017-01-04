Бабушка сказала. Или мифы о пенсионной системе

Даже эксперты, которые обращаются к пенсионной теме от случая к случаю, находятся в плену большого числа обывательских мифов. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов и руководитель Центра международного сотрудничества в сфере и социального обеспечения МГЮА труда Юрий Воронин развенчивают эти мифы.

Мифы о пенсии

Миф первый

Основная причина нехватки средств для выплаты пенсий – это демографическая ситуация.

Почему это не совсем так? Во-первых, существующий дефицит российской пенсионной системы принципиально отличается от дефицита развитых пенсионных систем ведущих европейских стран. Наш дефицит во многом рукотворный. Только с 2005 по 2012 год тариф страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) был снижен в совокупности на 12 процентов!

До 2005 года бюджет ПФР не имел дефицита и не нуждался в трансфертах. Причина проста. Часть тарифа направили на финансирование накопительной пенсии, а часть стала льготой для бизнеса. При этом надежды на то, что снижение тарифа обернётся сокращением теневой занятости, не сбылись.

Во-вторых, в нашей стране существуют так называемые досрочные пенсии, которые связаны не с состоянием здоровья человека, а являются наследием социальной политики советского государства, когда низкая зарплата и непрестижный труд компенсировались возможностью выйти на пенсию пораньше. А это почти 30 процентов пенсионеров!

В-третьих, в какой ещё стране вы найдёте почти 20 миллионов человек (из 69 миллионов занятых), работающих на «теневом» рынке труда и не участвующих ни одной копейкой в формировании бюджета ПФР, но впоследствии имеющих право получить социальную пенсию? А это ни много ни мало почти 3,8 триллиона потенциальных рублей.

В-четвертых, состояние рынка труда таково, что главной экономической причиной нехватки средств является низкая заработная плата у большинства работников. Вот здесь прямая зависимость: чем меньше медианная зарплата, тем больше нам нужно работников для того, чтобы обеспечивать обязательства для выплаты пенсий.

Кроме того, деформированная структура занятости, когда основной контингент сосредоточен в двух секторах – бюджетный и «теневой», также играет свою роль. Это искажает структуру фонда оплаты труда (ФОТ).

Миф второй

Преодолеть дефицит пенсионной системы можно за счёт увеличения пенсионного возраста.

В этом случае инициаторам видится простая и на первый взгляд очевидная связь: за счёт сокращения числа пенсионеров произойдёт сокращение числа получателей пенсии, а значит, и расходов Пенсионного фонда.

Почему этого не случится?

Во-первых, увеличение пенсионного возраста потребует наличия вакантных рабочих мест в количестве не меньшем, чем число лиц, задерживаемых на рынке труда. В условиях экономического кризиса или длительной стагнации обеспечить это невозможно! Следовательно, это приведёт к постепенному росту безработицы и расходам того же федерального бюджета, но уже по другим статьям (пособия по безработице, рост социальных пособий малоимущим и прочие).

Во-вторых, откладывание (как нормативное, так и добровольное) момента выхода на пенсию неизбежно приводит к увеличению периода зарабатывания пенсионных прав, а следовательно, к увеличению объёма пенсионных обязательств государства и пенсионного фонда перед этими людьми. При этом из-за демографической ямы уже началась тенденция сокращения числа работающих (примерно на один миллион в год), и она продолжится в ближайшие годы. Таким образом, повышенные обязательства придётся «тянуть на себе» малому числу работников, а значит, денег в долгосрочной перспективе у пенсионной системы будет всё меньше и меньше.

Здесь также нужно иметь в виду, что количество рабочих мест в крупном бизнесе ежегодно сокращается примерно на 100 тысяч в год, сокращается бюджетный сектор, новые рабочие места в условиях рецессии практически не создаются. Так что даже при физическом уменьшении людей трудоспособного возраста рабочих мест для пожилых людей всё равно будет не хватать. Именно поэтому инструмент пенсионного возраста не рассматривается специалистами в качестве стратегического средства устранения дефицита пенсионной системы в долгосрочной перспективе. Повышение пенсионного возраста может дать только временный, сугубо тактический эффект.

В-третьих, сейчас многие граждане, реально страдающие серьёзными заболеваниями, не обращаются за оформлением инвалидности. Повышение пенсионного возраста спровоцирует рост инвалидности и расходов выплаты пенсий по этой причине.

И ещё. Условия назначения пенсии должны быть реалистичными. Если работник будет знать, что по общему правилу он, скорее всего, не доживёт до пенсионного возраста либо проживёт на пенсии очень незначительный период времени (меньший, чем оплачен внесёнными за него взносами), то он неизбежно поставит перед обществом вопрос: а зачем ему участвовать в таком бессмысленном страховании?

Миф третий

Страховые взносы в Российской Федерации выше, чем в других странах.

В нашей стране почти 20 миллионов человек работают на «тени» и не участвуют в формировании бюджета ПФР.

Почему это заблуждение? Потому что в других странах страховые платежи распределены между работодателем и работником. И при некорректной трактовке во внимание принимается только вклад работодателя. А на самом деле в Германии общий тариф составляет 38,86 процента (на работодателя приходится 19,61 процента, на работника – 19,25 процента), во Франции – 42,48 процента (соответственно 32,68 процента и 9,8 процента), в Италии – 39,36 процента (30,17 процента и 9,19 процента).

Почему в России платит только работодатель? Хотим напомнить, что до 2000 года один процент из зарплаты работников направлялся в пенсионную систему (эта практика существовала с советских времён), а подоходный налог был прогрессивным. Но в 2000 году НДФЛ стал одинаковым для всех – 13 процентов, а этот один процент, по инициативе минфина, «влился» в него и стал растворяться в бюджете.

Миф четвёртый

За «тучные» годы мы набрали слишком большие обязательства в пенсионном обеспечении. Расходы на пенсионное обеспечение будут только увеличиваться.

Во-первых, социальные обязательства набрали отнюдь не в период, когда были высокие цены на нефть, а во времена СССР. В 90-е годы пенсионные права только обесценивали, а не наращивали. Рост расходов на пенсии в ВВП был связан исключительно с ростом заработной платы, от которой делались страховые отчисления в ПФР, а не с повышением размеров пенсий.

Формально повышение дала валоризация 2010 года, это правда, но её провели, потому что люди уже больше не могли терпеть те размеры пенсий, которые им тогда платили. И не могли на них жить. И президент Владимир Путин это понял и дал указание провести повышение пенсий.

Во-вторых, согласно бюджетным проектировкам, стоимость пенсионной системы для бюджета будет снижаться. Компенсации из бюджета страховой системе в 2017 году составит 31 процент, а в 2019 году – 29 процентов. Уменьшится на 0,1 процента и соотношение выплат страховых пенсий к ВВП.

Миф пятый

Вся сумма трансферта из федерального бюджета в пенсионный фонд связана с тем, что его доходы ниже, чем расходы.

На самом деле половина этого трансферта – деньги на выплату пенсий военнослужащим, бывшим работникам МВД, ФСБ, прокуратуры и других силовых ведомств, которые не участвовали в системе обязательного социального, в том числе пенсионного, страхования. Кроме того, государство перечисляет ПФР деньги на материнский капитал и другие нестраховые выплаты и компенсации, являющиеся элементами госгарантий для слабозащищённых категорий населения. И тут фонд выполняет чисто агентскую функцию.

Миф шестой

Всех спасёт переход от страховой системы, распределительной, к наполнительной, и именно она позволит обеспечить коэффициент замещения минимум 40 процентов.

А теперь давайте попробуем произвести простые арифметические расчёты. Если человек получает зарплату на уровне прожиточного минимума, скажем, десять тысяч рублей в месяц, то ему трудно будет что-то откладывать на пенсию с таких сумм, это раз. И его пенсия в 40 процентов от этой суммы будет в итоге в 2,5 раза ниже прожиточного минимума – четыре тысячи рублей – это два. И государству в любом случае придётся делать доплаты к таким пенсиям, чтобы люди не умирали с голоду. Нигде в мире нет накопительной пенсии в чистом виде. Распределительная система позволяет выравнивать доходы пенсионеров и перераспределять ресурсы от богатых к бедным.

В заключение следует ещё раз сказать, что верно поставленный диагноз – это залог успешного лечения болезни. И это в полной мере касается проблем пенсионного обеспечения. Главная её беда – это нехватка «питания» из-за теневой занятости, низких заработных плат и избыточный «расход калорий» по досрочным пенсиям. А стратегически срочно надо решать проблемы экономического роста и роста производительности труда. Без них не удастся воплотить ни одной даже самой фантазийной идеи об оздоровлении пенсионной системы.

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