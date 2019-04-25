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Бабушка недосмотрела... "Оконный детопад" продолжается
По инф. rosbalt.ru   
25 Апреля 2019 г.
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В Ленинградской области серьезно пострадал маленький ребенок, выпавший из окна. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла в Тихвине.

Бабушка недосмотрела... "Оконный детопад" продолжается

По недосмотру бабушки 2-летний ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на втором этаже.

Малыш в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

По данным полиции, семья благополучная.

  • С начала текущего года в России выпали из окон более 700 детей разных возрастов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. «Это страшно», — так прокомментировала она эту «оконную» статистику.

По инф. rosbalt.ru

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