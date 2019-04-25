Бабушка недосмотрела... "Оконный детопад" продолжается

В Ленинградской области серьезно пострадал маленький ребенок, выпавший из окна. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла в Тихвине.

По недосмотру бабушки 2-летний ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на втором этаже.

Малыш в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

По данным полиции, семья благополучная.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

С начала текущего года в России выпали из окон более 700 детей разных возрастов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. «Это страшно», — так прокомментировала она эту «оконную» статистику.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ