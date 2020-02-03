Австрийцы слепили гигантского снеговика для книги рекордов Гиннеса

На австрийском курорте Ризнеральм слепили самого большого в мире снеговика. Скульптура высотой 38,4 метра попала в книгу рекордов Гиннеса.

Самой большой снеговик в мире находится в австрийской федеральной земле Штайермарк. Работа по возведению огромного снеговика началась еще в середине декабря 2019 года, а снег для его лепки производился при помощи двух снеговых пушек, которые обычно используются для обеспечения снегом лыжных трасс. Лепку организовали спонсоры. В общей сложности на создание скульптуры потратили более 60 тыс. евро и 800 тонн снега, уточняет dw.com.

Снеговик, находящийся в местечке Ризнеральм, получил имя Ризи. По звучанию оно напоминает не только название этого горнолыжного курорта, но и слово Riese, переводящееся с немецкого как "великан". По форме снежная скульптура отличается от привычных снеговиков, имеющих округлый живот.

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Polit.ru

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