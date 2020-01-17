Австралийцы дождались спасительного дождя

На юго-восток Австралии, где еще с прошлого года продолжаются катастрофические лесные пожары, пролились спасительные дожди. Их с надеждой восприняла вся нация; ожидается, что долгожданные осадки облегчат положение во многих районах, передает BBC News.

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Ливень с грозой также способствовал рассеянию смога в Мельбурне, из-за чего, как сообщалось, страдали даже звезды тенниса.

Природные пожары в Австралии уничтожили свыше 1 млрд животных, бедствие привело к почти 30 человеческим смертям.

Процесс восстановления австралийских экосистем, пострадавших от катастрофических природных пожаров , займет не менее столетия.

, займет не менее столетия. Министр окружающей среды Австралии Сьюзан Лей заявила, что лесные пожары нанесли «необычайный удар» по популяции коал и теперь они могут получить статус вида, находящегося под угрозой исчезновения

нанесли «необычайный удар» по популяции и теперь они могут получить статус Другие заголовки о беде, захлестнувшей Австралию - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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