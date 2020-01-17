ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Австралийцы дождались спасительного дождя
По инф. rosbalt.ru   
17 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

На юго-восток Австралии, где еще с прошлого года продолжаются катастрофические лесные пожары, пролились спасительные дожди. Их с надеждой восприняла вся нация; ожидается, что долгожданные осадки облегчат положение во многих районах, передает BBC News.

Австралийцы дождались спасительного дождя

Ливень с грозой также способствовал рассеянию смога в Мельбурне, из-за чего, как сообщалось, страдали даже звезды тенниса.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 