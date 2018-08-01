Август вступает в силу

Что изменится в жизни россиян в текущем месяце? Рассказывает правительственное издание

Водку защитили рублём

В России в августе установят единые минимальные цены на водку и ликёро-водочную продукцию с содержанием спирта от 37 до 40 процентов. Стоимость скорректировал Минфин России. Делается это, чтобы на алкогольном рынке свести к минимуму долю палёного спиртного.

Его конкурентное преимущество – крайне низкие цены. Официальная минимальная стоимость – это своего рода маркер на легальность. Ниже цена – левое спиртное, потому что официальная торговля не имеет права устанавливать цены ниже официальной «минималки». Как, впрочем, оптовое звено.

Теперь пол-литра водки в розничном магазине крепостью от 38 до 39 процентов с учётом НДС и акцизов будет стоить не менее 205 рублей. Ранее минимальная цена такого горячительного напитка была 201 рубль. Так же цена в 205 рублей устанавливается для водки с содержанием спирта от 37 до 38 процентов и сохраняется для напитков крепостью от 39 до 40 процентов. Другие минимальные цены на алкоголь не меняются.

Поезда переходят на местное время

С 1 августа в России прибытие и отправление поездов будут объявлять по местному времени. Теперь путаницы во времени не будет, а заказ такси, планирование встреч и проводов станет меньшей проблемой.

На всех информационных носителях РЖД сведения о расписании движения поездов как дальнего, так и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени, то есть по часовому поясу того или иного региона.

Для того чтобы перейти на местное время, потребовалось провести технические работы и перенастроить информационную систему РЖД, которая работала только по московскому времени не один десяток лет.

Фуры вернутся на трассы

Росавтодор в августе снимет запрет на проезд фур в жаркие дни по федеральным дорогам.

Произойдёт это 31 августа. Запрет введён с 5 июля. Фуры не могут передвигаться по трассам, если температура воздуха, по данным Росгидромета, выше 32 градусов. Вводится запрет в дневное время суток, когда максимальная температура воздуха соответствует или превышает ту, что указана в приказе, пояснили в Росавтодоре. Цель ограничений – защита дорожного полотна от образования колейности в период жаркой погоды, когда асфальт начинает плавиться.

Работающим пенсионерам – по баллу

С 1 августа 2018 года работающие пенсионеры, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году, начнут получать пенсию в повышенном размере. Размер прибавки рассчитывается индивидуально.

Играет роль зарплата, с которой отчислялись взносы. Из них формируются пенсионные баллы.

«Сумма прибавки зависит от количества начисленных пенсионеру баллов, но в целом перерасчёт ограничен тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, то есть суммой в 235,74 рубля», – сообщили в Пенсионном фонде России.

Там особо подчеркнули, что речь идет именно о перерасчёте, а не об индексации пенсий. Индексация пенсий для работающих пенсионеров была заморожена в 2016 году.

Пенсии по государственному обеспечению, а также социальные выплаты Пенсионного фонда работающим пенсионерам ежегодно индексируются.

При этом если человек решил завершить свою трудовую деятельность, то его пенсия последовательно индексируется на все прошедшие индексации и выплачивается в повышенном размере, даже в случае если пенсионер снова устроится на работу.

Неработающим пенсионерам индексация страховой пенсии проводится два раза в год: с 1 февраля на уровень инфляции за прошлый год и с 1 апреля, исходя из уровня доходов Пенсионного фонда. В 2018 году с учётом временного изменения порядка индексации она прошла на месяц раньше обычного, то есть в январе, и составила 3,7 процента при инфляции в 2017 году в 2,5 процента. В следующем году индексация планируется также с 1 января на 7,05 процента, подтвердили в Пенсионном фонде России.

Паспорт подорожал

Больше придётся платить за оформление биометрических загранпаспортов и госрегистрацию транспортных средств. Госпошлины за их оформление повышаются с 3 августа 2018 года.

За загранпаспорт с электронным носителем теперь придётся платить 5 тысяч рублей вместо 3,5 тысячи. Оформление такого документа несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет будет стоить 2,5 тысячи рублей – ранее – 1,5 тысячи.

Госпошлина за получение свидетельства о регистрации транспортного средства с выдачей соответствующего документа на пластиковой основе нового поколения составит 1,5 тысячи рублей против 500 рублей.

Поправки в Налоговый кодекс, которые вводят новые размеры пошлин, также предполагают возможность получения водительских прав нового поколения со встроенным чипом (пока их ещё не выдают). Оформление таких документов будет стоить 3 тысячи рублей. За получение обычных «пластиковых» прав по-прежнему придётся платить не больше 2 тысяч рублей.

Правила для... травы

Выращивать, собирать, обрабатывать и хранить всевозможное растительное сырьё, к которому относятся различные травы, коренья, водоросли, грибы, части растений, теперь нужно будет по специальным правилам.

С 27 августа они начинают действовать на территории Евразийского экономического союза. Впервые документально будет закреплён весь процесс заготовки сырья для медицинского применения, начиная с подготовки персонала для сбора трав, корений, растений, требований к помещению и оборудованию для обработки сырья и заканчивая его упаковкой и перевозкой.

Мясо и «молочку» проверят на антибиотики?

С 14 августа 2018 года вводятся в действие положения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных средств, которые могут содержаться в непереработанных продуктах животного происхождения.

Список содержит название антибиотика или действующего вещества, а также метод его контроля и допустимый уровень в продукте. Новая норма резко увеличивает перечень подконтрольных веществ. С середины августа он будет включать в себя 72 группы препаратов (в основном – антибиотики). Раньше таких групп было всего шесть.

С одной стороны, цель нововведения вполне объяснима – забота о потребителях. С другой – производители и отраслевые эксперты бьют тревогу. Врио директора Федерального научного центра пищевых систем им. В.М.Горбатова Оксана Кузнецова отметила, что производители столкнутся с проблемами. Не все методы, указанные в документе, являются стандартизированными, а ряд методик вообще недоступен для общего пользования.

«Вторая сложность – в России на сегодняшний день существует не так много аккредитованных лабораторий, которые могут определять все антибиотики, – продолжает она. – И стоимость подобных исследований достаточно высокая, в среднем, от 7 до 11 тысяч рублей за один показатель». В итоге это может отразиться на себестоимости продукции в сторону её повышения.

Кроме того, входной контроль на производстве должен проводиться оперативно, причём результат должен быть в этот же день, а для некоторых продуктов – в течение нескольких часов.

Соответственно, необходимы экспресс-методы оценки антибиотиков, которых в перечне нет, и их только предстоит разработать. В этой связи отраслевики (Союзмолоко, Национальная мясная ассоциация и другие) обратились в ЕЭК с просьбой отложить на время принятие нового перечня.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ