Аварийные люди

Примерно каждый третий аварийный дом в России бесхозный, то есть у него нет управляющей компании (УК) или товарищества собственников жилья (ТСЖ), и в таком положении он вынужден встречать эту зиму. В результате жить в подобном доме приходится в антисанитарных, а порой и в опасных условиях. – "Российская газета"

К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые провели рейды по случайным аварийным домам и лично убедились, как много из них не обслуживаются. Конечно, аварийные дома готовятся под снос, но ждать расселения приходится годами, а отсутствие управления приводит к одинаковым проблемам: в подъездах и на прилегающей территории не проводится уборка, не идет ремонт и, как результат, такие дома очень быстро начинают разрушаться. Мусор не вывозят вовсе или это происходит с перебоями. Определенные работы жители берут на себя, например, уборку дворов и общедомовых помещений. Но организовать самостоятельно весь процесс коммунального обслуживания в больших многоквартирных домах крайне сложно.

Многие работы невозможно организовать в отсутствие управления. К примеру, это касается ремонта внутренних электросетей. Его отсутствие делает жизнь в доме опасной. Так, жильцам дома 37б в Петрозаводске на улице Коммунистов приходится постоянно бояться короткого замыкания, ведь на крыше открытая проводка. Не похож на жилой и дом 31 в Кирове на улице Лесозаводская: вокруг него лежат большие кучи мусора, двор зарос травой, подъезд после пожара весь в саже и копоти, а внутрь ведет сломанная деревянная лестница.

Перечень всех аварийных многоквартирных домов, предоставленный Фондом ЖКХ в ОНФ, включает 43,8 тысячи аварийных домов. Пропустив весь список этих домов через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в ОНФ выяснили, что у 29,3 тысячи домов нет сведений об управляющей компании, а это 67 процентов аварийных домов.

Управляющие компании не хотят обслуживать аварийные дома, так как это убыточно, и в итоге жильцы переводят дом на полное самоуправление

ОНФ решил проверить эти дома случайной выборкой, в которую попали 634 дома в 78 регионах. Сначала хорошие новости: 114 из них оказались уже расселены или снесены, а еще 58 имели на тот момент УК и к ее работе претензий не было. Дальше новости не очень хорошие: в 212 домах есть управляющие компании, но к их работе есть претензии, еще 204 дома в прямом смысле бесхозные, а у 46 вопросами управления от безысходности занимаются сами жильцы. Таким образом, каждый третий проверенный ОНФ аварийный дом никем не управляется.

УК отказываются обслуживать аварийные дома, ведь это убыточно. Люди в таких домах живут, мягко говоря, небогатые. "Часто в аварийном фонде возникает проблема со сбором платежей", - говорит эксперт Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин. А расходы в старом доме больше, чем в новостройке. В таких домах все время что-то ломается, а ремонт - это деньги. Браться за аварийный дом ­- это еще и риск для УК, ведь создание угрозы жизни и здоровью жильцов - это нарушение, которое может повлечь отзыв лицензии. Кстати, с некоторыми управляющими компаниями так и происходит. Надо ли говорить, что желающих прийти им на смену в аварийный дом не находится? Местные власти проводят конкурс, но претендентов управлять домом не находится - и он так и остается бесхозным.

Регионам дали право назначать в аварийные дома управляющие компании без конкурса, но при отсутствии претендентов это не решает проблему

Нельзя сказать, что проблема эта замалчивается и о ней не знают в министерстве строительства и ЖКХ или в самих регионах. Но решить ее пока не удается.

К примеру, регионам дали право назначать в такие дома управляющие компании без проведения конкурса, рассказывает Игорь Кокин. Конкурс предполагает наличие нескольких конкурентных компаний, которые борются за право управлять домом. Но если есть хотя бы одна УК, ей можно без конкурса передать аварийный дом. К сожалению, этот порядок не может решить проблему, если претендентов на дом нет совсем.

Существует несколько инициатив, которые должны решить проблему аварийных домов, оставшихся без управления. "С января 2019 года должна вступить в силу поправка в Жилищный кодекс, согласно которой если многоквартирный дом оказался без управления, то его эксплуатацией будет заниматься временная управляющая компания, определяемая органом местного самоуправления. Однако порядок и условия осуществления такого механизма до сих пор не определены", - поясняет руководитель Центра ОНФ "Народная экспертиза" Виктор Рожков. За оставшееся время необходимо разработать его, чтобы норма начала действовать.

204 дома, обследованных ОНФ, оказались бесхозными.

А есть дома, сносить которые совсем необязательно. Так, минстрой планирует ввести термин "ветхое жилье" и причислить к нему здания, которые сильно изношены, но их конструктивные элементы еще обладают запасом прочности. Сегодня именно такие дома расселяют в последнюю очередь или они вовсе не попадают в программы расселения, потому что жизни проживающих там людей ничего не угрожает. Но, оставшись без управления, такие дома быстро разрушаются. Своевременно проведенный капитальный ремонт мог бы дать им вторую жизнь, обеспечить достойные жилищные условия собственникам квартир в них, то есть сделать эти дома привлекательными для управляющих компаний.

Кстати

Дом в Волгограде потерял управляющую компанию

Накануне отопительного сезона жильцы дома № 26 на улице Новодвинской остались предоставлены самим себе. УК "Комплекс", обслуживающая дом 1962 года постройки, перестала проявлять признаки жизнедеятельности.

- Сложно назвать момент, когда "Комплекс" перестал выполнять свои обязанности. Еще летом мне потребовался слесарь, а я не смогла его вызвать. Все телефоны молчат. Пришлось просить специалистов из другого управления. А вообще во дворе давно лежит мусор, в подъездах моем сами, - рассказала "РГ" жительница дома № 26 Нина Петренко. - Не знаю, как мы оказались в управлении этой компании. Никто не видел объявлений о проведении общего собрания. Кто за нее голосовал? Мы исправно перечисляли деньги. А кому, за что?

Подача тепла в Волгограде начнется, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не будет превышать восьми градусов. Люди переживают, что из-за неразберихи с УК отопительный сезон для них не настанет. "Дом № 26 подготовлен к началу сезона. Жильцам не стоит переживать, - успокаивает начальник отдела ЖКХ администрации Дзержинского района Дмитрий Мережкин. - В какие сроки расторгнет договора "Комплекс", никто сказать не может. На связь они не выходят". С 1 ноября дом со сбежавшей УК передадут в управление ЖЭУ-14, которое занималось этим зданием раньше. Но у жильцов остались сомнения: вдруг платежки придут от обеих УК? Выяснилось, что в ведении "Комплекса" есть еще 60 домов. Организация прошла лицензирование и числилась в крепких середняках. И вдруг такой финт.

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