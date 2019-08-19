Аварийная посадка A321: как это было. Профессионализм или чудо?

В интернете появилась расшифровка переговоров экипажа аварийного севшего в Подмосковье самолета с диспетчерами. А тем временем эксперты-авиаторы не только в России, а и в мире, размышляют о счастливом исходе: насколько здесь сказался профессионализм летчиков, а насколько - удачное стечение обстоятельств...

Как передает телеканал «Дождь» со ссылкой на Baza, из расшифровки следует, что перед взлетом пилотов дважды предупредили об «отдельных перелетах птиц», способных помешать полету.

Airbus A321 вылетел из аэропорта «Жуковский» 15 августа в 06:12. Через две минуты пилот сообщил об отказе двигателя. Диспетчер разрешил лайнеру вернуться в аэропорт, но пилоты заметили, что второй двигатель теряет мощность и скорость падает. Они решили не разворачиваться обратно, а совершить посадку в ближайшем месте.

Диспетчер разрешил лайнеру вернуться в аэропорт, но пилоты заметили, что второй двигатель теряет мощность и скорость падает. Они решили не разворачиваться обратно, а совершить посадку в ближайшем месте. В 06:15 пилоты запросили «скорую помощь» и службу спасения. На вопрос диспетчера о срабатывании аварийного маяка пилот ответил: «Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров».

Вылетевший в Симферополь самолет столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели. Лайнер приземлился в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все они остались живы. Командиру экипажа и второму пилоту присвоили звания Героев России, остальным членам экипажа вручили Ордены Мужества.

О ситуации с самолетом "Уральских авиалиний" мы писали, напомним:

"Спустя несколько минут после взлета у самолета отказали оба двигателя. Тем не менее, аварийная посадка лайнера Airbus вблизи Москвы не привела к катастрофе. Сработали ли пилоты "на отлично" - или им просто повезло?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

"Полный отказ двигателей после столкновения с птицами напоминает о рейсе 1549 авиакомпании US Airways, - отмечает автор статьи Кристоф Зайдлер. - В январе 2009 года пилот Чесли "Салли" Салленбергер успешно посадил свой Airbus A320, оказавшийся в такой же ситуации, на воду реки Гудзон. Все 155 человек, находившиеся на борту, выжили".

"В обоих случаях пострадали двигатели одной модификации. В рамках процедуры допуска к эксплуатации двигатели специально тестируют на случай столкновения с птицами. При этом проводятся два разных теста: в одном случае турбины должны показать, что после того, как в них попадут несколько птиц весом 0,7-1,8 кг, они в течение как минимум 20 минут будут работать c 75-процентной мощностью. (...) Во втором случае тестируется попадание в работающий на полную мощность двигатель более крупной птицы весом 1,8-2,7 кг. Для допуска достаточно, чтобы двигатель не оторвался от самолета, не начался пожар и пилоты могли отключить двигатель", - говорится в статье.

"Годится ли пилот Юсупов на звание героя, которым американцы посчитали Чесли Салленбергера? "Российские коллеги надлежащим образом выполнили свою работу, но это не было мегазаслугой, как в случае с "Салли", - говорит пилот Airbus, пожелавший остаться анонимным. По его словам, экипажу "Уральских авиалиний", вероятно, просто повезло в том, что прямо за взлетной полосой аэропорта "Жуковский" находилось большое и свободное поле", - передает издание.

"Одновременный отказ двух двигателей - чисто статистически - происходит редко. Но самолет не может быть полностью защищенным от столкновения с птицами. Разработчики могут повысить устойчивость двигателей, а аэропорты могут предпринимать усилия для того, чтобы максимально эффективно прогонять потенциально опасных птиц". Например, с помощью хищных птиц, как в аэропорту Гамбурга. По словам сокольничего аэропорта, преследование хищной птицей на протяжении нескольких сотен метров отпугивает назойливых птиц намного эффективнее пиротехники, пишет Der Spiegel.

По инф. rosbalt.ru, Перевод Inopressa.ru

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