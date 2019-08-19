ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Аварийная посадка A321: как это было. Профессионализм или чудо?
По инф. СМИ   
19 Августа 2019 г.
Изменить размер шрифта

В интернете появилась расшифровка переговоров экипажа аварийного севшего в Подмосковье самолета с диспетчерами. А тем временем эксперты-авиаторы не только в России, а и в мире, размышляют о счастливом исходе: насколько здесь сказался профессионализм летчиков, а насколько - удачное стечение обстоятельств...

Аварийная посадка лайнера: расшифровка переговоров пилотов, а также: отличная работа или просто повезло?

Как передает телеканал «Дождь» со ссылкой на Baza, из расшифровки следует, что перед взлетом пилотов дважды предупредили об «отдельных перелетах птиц», способных помешать полету.

  • Airbus A321 вылетел из аэропорта «Жуковский» 15 августа в 06:12. Через две минуты пилот сообщил об отказе двигателя. Диспетчер разрешил лайнеру вернуться в аэропорт, но пилоты заметили, что второй двигатель теряет мощность и скорость падает. Они решили не разворачиваться обратно, а совершить посадку в ближайшем месте.
  • В 06:15 пилоты запросили «скорую помощь» и службу спасения. На вопрос диспетчера о срабатывании аварийного маяка пилот ответил: «Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров».

Вылетевший в Симферополь самолет столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели. Лайнер приземлился в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все они остались живы. Командиру экипажа и второму пилоту присвоили звания Героев России, остальным членам экипажа вручили Ордены Мужества.

О ситуации с самолетом "Уральских авиалиний" мы писали, напомним:

"Спустя несколько минут после взлета у самолета отказали оба двигателя. Тем не менее, аварийная посадка лайнера Airbus вблизи Москвы не привела к катастрофе. Сработали ли пилоты "на отлично" - или им просто повезло?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

  • "Полный отказ двигателей после столкновения с птицами напоминает о рейсе 1549 авиакомпании US Airways, - отмечает автор статьи Кристоф Зайдлер. - В январе 2009 года пилот Чесли "Салли" Салленбергер успешно посадил свой Airbus A320, оказавшийся в такой же ситуации, на воду реки Гудзон. Все 155 человек, находившиеся на борту, выжили".
  • "В обоих случаях пострадали двигатели одной модификации. В рамках процедуры допуска к эксплуатации двигатели специально тестируют на случай столкновения с птицами. При этом проводятся два разных теста: в одном случае турбины должны показать, что после того, как в них попадут несколько птиц весом 0,7-1,8 кг, они в течение как минимум 20 минут будут работать c 75-процентной мощностью. (...) Во втором случае тестируется попадание в работающий на полную мощность двигатель более крупной птицы весом 1,8-2,7 кг. Для допуска достаточно, чтобы двигатель не оторвался от самолета, не начался пожар и пилоты могли отключить двигатель", - говорится в статье.
  • "Годится ли пилот Юсупов на звание героя, которым американцы посчитали Чесли Салленбергера? "Российские коллеги надлежащим образом выполнили свою работу, но это не было мегазаслугой, как в случае с "Салли", - говорит пилот Airbus, пожелавший остаться анонимным. По его словам, экипажу "Уральских авиалиний", вероятно, просто повезло в том, что прямо за взлетной полосой аэропорта "Жуковский" находилось большое и свободное поле", - передает издание.

"Одновременный отказ двух двигателей - чисто статистически - происходит редко. Но самолет не может быть полностью защищенным от столкновения с птицами. Разработчики могут повысить устойчивость двигателей, а аэропорты могут предпринимать усилия для того, чтобы максимально эффективно прогонять потенциально опасных птиц". Например, с помощью хищных птиц, как в аэропорту Гамбурга. По словам сокольничего аэропорта, преследование хищной птицей на протяжении нескольких сотен метров отпугивает назойливых птиц намного эффективнее пиротехники, пишет Der Spiegel.

По инф. rosbalt.ru, Перевод Inopressa.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 