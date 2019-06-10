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Аскольд Запашный попал в ДТП по пути с вокзала
По инф. rosbalt.ru   
10 Июня 2019 г.
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41-летний худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал об аварии в своем микроблоге в Instagram. Дрессировщик возвращался домой, когда его "Lexus" протаранила другая машина.

Аскольд Запашный попал в ДТП по пути с вокзала

Вместе с ним в автомобиле были две его дочери — Ева и Эльза. По словам Запашного, малышки очень сильно напугались.

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Никогда не знаешь, чем закончится твой день? Встретил семью с вокзала в 02.30 и попал в ночное ДТП. Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии. Стоит отметить профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД, которые очень оперативно помогли мне, нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника. Спасибо Вам за это большое! Слава Богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались. You never know how your day will end? Met my family from the train station at 02.30 am and got into a night road accident. The most disgusting thing is that the creature that rammed and almost brought my car (in which there were two small children) to the post, squealing brakes, cowardly disappeared from the scene of the accident. It is worth noting the operational work of the road service and the traffic police, who very quickly helped me, found a video of the incident, brand and number of the car of the culprit. Thank You very much for that! Thank God, no one was hurt, although the little girls were very frightened. #дтп #авария #ночныеприключения #дебилынадороге #caraccident #nightadventures #dumbsontheroad

Публикация от Аскольд Запашный (@askoldzap)

- Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии», — написал артист.

Он также отметил профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД, которые очень оперативно нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника.

По инф. rosbalt.ru

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