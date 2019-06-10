Аскольд Запашный попал в ДТП по пути с вокзала

41-летний худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал об аварии в своем микроблоге в Instagram. Дрессировщик возвращался домой, когда его "Lexus" протаранила другая машина.

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Вместе с ним в автомобиле были две его дочери — Ева и Эльза. По словам Запашного, малышки очень сильно напугались.

- Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии», — написал артист.



Он также отметил профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД, которые очень оперативно нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника.

По инф. rosbalt.ru

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