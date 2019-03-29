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Армейская трагедия: сбежавший с "калашом" контрактник, вероятно, застрелился
По инф. rosbalt.ru   
29 Марта 2019 г.
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Вооруженный солдат, сбежавший из воинской части во Ржеве, совершил суицид. Об этом заявили в Западном военном округе (ЗВО).

Армейская трагедия: сбежавший с "калашом" контрактник, вероятно, застрелился

Тело беглеца обнаружили в нежилом здании в Тверской области.

Для розыска молодого человека объявлялся план «Сирена», который распространялся на территорию Москвы.

Мотивы побега контрактника устанавливаются. Сообщалось, что он был вооружен автоматом Калашникова.

По инф. rosbalt.ru

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