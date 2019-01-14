Арктика может стать ареной военного противостояния США и России. Да и Китай в стороне не будет...

Газета The Wall Street Journal узнала о глобальных планах США по освоению Арктики, где в последнее время значительно возросло влияние России и Китая.

Речь может идти даже об отправке военного контингента, самолетов и кораблей на остров Адак в составе штата Аляска у границ РФ, где ранее располагалась база ВМС.

США уверены, что недооценили важность наращивания потенциала в регионе на фоне притязаний Китая и России в торговой и военной сферах.

При этом за последнее время в регионе появились возможности для открытия новых морских путей, чем поспешит воспользоваться Вашингтон.

Ранее сообщалось, что США планируют летом отправить в Арктику военные корабли, чтобы «обеспечить свободу судоходства в регионе».

По инф. rosbalt.ru

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