Аргентина: перед судом по обвинению в коррупции — экс-президент

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер в понедельник предстала перед судом по делу о взятках предпринимателей, сообщает телеканал Todo Notocias.

Ныне занимающая пост сенатора Киршнер категорически опровергла все обвинения и потребовала закрыть дело, а также отстранить судью Клаудио Бонадио и прокурора Карлоса Сторнелли. Они обвинила их в незаконных арестах и необоснованных обыска

В ходе слушания экс-глава государства отказалась отвечать на вопросы, представив вместо этого письменное заявление, составленное ее адвокатом.

Теперь Бонадио, вызвавший экс-президента на допрос, должен решить, будет ли он предъявлять ей официальные обвинения в причастности к коррупции.

Накануне Киршнер призвала своих сторонников не устраивать протесты у здания суда Комодоро-Пи.

Расследование по новому делу о коррупции началось после публикации в СМИ дневников водителя одного из аргентинских предпринимателей, согласно которому бизнесмены выплачивали миллионные взятки чиновникам из министерства общественных работ.

По инф. rosbalt.ru

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