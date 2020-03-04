Арест — свадьбе не помеха? Экс-министр Абызов решил жениться

Обвиняемый в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов подал заявление для заключения брака.

Избранница Михаила Абызова родилась в Мурманске в 1990 году

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Заявление подано экс-чиновником в Рязанский отдел ЗАГС. По данным издания, 46-летний Абызов и его избранница Валентина Григорьева распишутся 25 марта. Девушка рассказала, что Абызов сделал ей предложение несколько месяцев назад.

Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Ему вменяют легализацию незаконного дохода на 32 млрд рублей, хищение 4 млрд рублей у энергетических компаний в составе преступного сообщества.

«КП» ранее сообщала, что Валентину Григорьеву называли самой красивой стюардессой России, девушка работала бортпроводницей в бизнес-классе одной из авиакомпаний. По сведениям газеты, в 2018 году у Абызова и Григорьевой появился сын.

Наш сайт не раз писал, почему все-таки экс-министр мог оказаться за решеткой. Напомним наши заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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