Арест — свадьбе не помеха? Экс-министр Абызов решил жениться

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Заявление подано экс-чиновником в Рязанский отдел ЗАГС. По данным издания, 46-летний Абызов и его избранница Валентина Григорьева распишутся 25 марта. Девушка рассказала, что Абызов сделал ей предложение несколько месяцев назад.
Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Ему вменяют легализацию незаконного дохода на 32 млрд рублей, хищение 4 млрд рублей у энергетических компаний в составе преступного сообщества.
«КП» ранее сообщала, что Валентину Григорьеву называли самой красивой стюардессой России, девушка работала бортпроводницей в бизнес-классе одной из авиакомпаний. По сведениям газеты, в 2018 году у Абызова и Григорьевой появился сын.
Наш сайт не раз писал, почему все-таки экс-министр мог оказаться за решеткой. Напомним наши заголовки:
В Казани сотрудники МВД установили что местный школьник намеревался убить своих одноклассников. (Пугает, что это уже вторая история за последние несколько дней. Ранее об убийстве одноклассников говорили школьники из Саратова, правда, потом они отказались от своих слов. - прим. МГ.)
Несколько регионов РФ, в том числе Тыва, Бурятия, Иркутская область и Забайкалье уже в апреле должны быть готовы к тушению лесных пожаров. С таким прогнозом выступил руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.
Эксперты Роскачества проверили качество губной помады на российском рынке. В нескольких образцах помады нашли кадмий и никель, которых не должно быть в сырье для производства декоративной косметики. Отметим, что эти вещества были как в бюджетных, так и в дорогих брендах.
Полковнику МВД Светлане Алешиной, которая отвечала за пенсионные выплаты, вменяют коррупционные деяния. По имеющимся данным, ее обвиняют в получении значительной взятки, которая исчисляется несколькими миллионами. Подобная информация была обнародована 28 февраля 2020 года.
Беременность – самый важный период для многих наших дочек и внучек. И выглядеть во время вынашивания и ожидания своего малыша многие дамы в интересном положении хотели бы на все 100%. Во многом в этом им поможет одежда для беременных, в которой обычно учтены все особенности фигуры женщины в этот период.
Из московской школы №1415 уволят учительницу первого класса, которая на перемене включила в классе кварцевую лампу и забыла ее выключить Из-за этого более 20 учеников получили ожоги роговицы. (Понятно, что учительница хотела сделать, как лучше - убрать микробы в классе, чтобы дети не заболели, а в итоге вот как оно вышло... прим. МГ.)
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной площадке.
В разных частях России три самолета за утро 3 марта совершили экстренную посадку из-за сообщения о минировании и технической ошибки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники и данные FlightRadar24.
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