Архив военных фото с технологией распознавания лиц появился в Интернете

11 марта Mail.ru Group запускает фотоархив времен Великой Отечественной войны «Лица Победы», где с помощью технологии распознавания лиц можно найти родственников на старых снимках, размещенных в интернете.

«Лица Победы» объединяет «Почту Mail.ru», «облачную» платформу Mail.ru Cloud Solutions, а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», что позволяет не только найти архивные снимки с членами своей семьи, но и пообщаться с владельцами фотографий.

Архив формируется из загруженных на сайт 9may.mail.ru фотографий. Также фото можно разместить в специальном мини-приложении в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» . Технология Vision от Mail.ru распознает людей на снимке и сможет отыскать другие фото с ними за несколько секунд. При этом программа учитывает невысокое качество, черно-белую цветовую гамму архивных снимков.

По словам вице-президента Mail.ru Group Анны Артамоновой, «Лица Победы» – это второй проект Mail.ru Group, запущенный ко Дню Победы.

В прошлом году была создана программа, которая реставрирует военные фотографии при помощи нейросетей. «Сейчас перед нами стоит еще более масштабная задача – создать первый в мире инновационный фотоархив времен войны, в котором можно будет найти недостающие страницы биографии своей семьи», – говорит Артамонова.

В рамках сотрудничества с Музеем Победы архив «Лиц Победы» будет включен во всенародный исторический депозитарий – цифровой банк данных, хранящий личные истории миллионов участников войны.

И хорошо, что мы живем в такое время, когда технологии сделали мощнейший рывок вперед, и благодаря этому стало возможным находить архивные снимки с членами своей семьи. Согласитесь, это очень ценно.

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По инф. rosbalt.ru

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