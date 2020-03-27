Археологи установили прямую связь Сфинкса с космосом

В Египте археологи решили доказать, что знаменитый Большой сфинкс в Гизе был построен не случайным образом, а в строгой ориентации с траекторией движения Солнца. Команда во главе с доктором Захи Хавассом сделала снимки в дни весеннего равноденствия, доказывающие, по ее мнению, эту теорию.

Краткий релиз об этом небольшом, но важном исследовании, опубликовало Министерство по делам древностей Египта. Кстати, известный египтолог Захи Хавасс некоторое время возглавлял это ведомство.

Большой сфинкс, расположенный на западном берегу Нила в Гизе, обращен лицом к восходящему Солнцу. Тем не менее, общепринятой является теория о том, что в древности некий архитектор случайно наткнулся на огромную известковую скалу и вытесал из нее изображение зооморфного существа — лежащего на песке льва с человеческим лицом, в чертах которого некоторые узнают фараона Хефрена.

Хавасс и его команда установили камеру на востоке так, чтобы ее объектив был повернут к лицу Сфинкса. Съемка производилась в дни весеннего равноденствия, то есть когда ночь равна дню — 21 и 22 марта. Аналогичное астрономическое явление также наблюдается осенью, 21 и 22 сентября.

Камера зафиксировала, как Солнце садится непосредственно над правым плечом сфинкса, помещаясь в своего рода выемку правильной геометрической формы. Хавасс считает эту выемку важной астрономической и религиозной отметкой. По его мнению, есть и еще одно астрономическое явление, еще более ярко доказывающее, что Сфинкс был вырезан не случайным образом.

Его можно наблюдать 21—22 июня, когда Солнце по прямой линии садится строго между пирамидами Хеопса и Хефрена. Речь идет о явлении, известном как солнцестояние. К слову, в 2018 году в журнале Journal of Ancient Egyptian Architecture было опубликовано исследование инженера Глена Дэша, который доказывал, что выравнивание Солнца между пирамидами в дни солнцестояния является практически идеальным.

В данном случае Захи Хавасс заявил, что зафиксированный камерой «феномен» является доказательством ошибочности теории о случайном строительстве Сфинкса. По его мнению, закат Солнца между пирамидами Хеопса и Хафрена имел сакральное значение, особенно если учесть, что в Древнем Египте существовал культ Ра — бога Солнца.

Это указывает на то, что у древних египтян действительно могла существовать религиозная причина для изготовления Сфинкса, а это предполагает астрономическую связь между Солнцем и этим памятником.

Считается, что Сфинкс в Гизе был построен около 4500 лет назад. Предполагается, что его возвели для фараона Хефрена, который был сыном фараона Хеопса. Доктор Хавасс добавил, что теория о наличии астрономической связи Сфинкса и Солнца подтверждает предположение об огромном научном превосходстве древних египтян по сравнению с другими народами того периода времени.

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Polit.ru

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