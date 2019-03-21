"Апрельский план" идет по графику: очередные губернаторские отставки в России

Президент Владимир Путин принимает отставки губернаторов одну за другой. За три дня уже четверо руководителей покинули свои кресла. Предсказанная заранее смена кадров, судя по всему, на этом не закончится.
Следом за быстрым уходом с поста по собственной воле Борисом Дубровским и слишком уж затянувшейся интригой с заявлением Марины Ковтун, работы лишились глава Республики Алтай Александр Бердников и глава Республики Калмыкия Алексей Орлов.
Только что назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер сразу взял быка за рога, описал план своих действий и заявил, что будет участвовать в предстоящих выборах. «Планирую заслужить доверие челябинцев и спокойно выходить на выборы. Вот ближайшие планы», — сказал он журналистам.
Кто придет на смену Ковтун, пока неясно: сама заполярная глава ничего не комментировала, в среду плановое заседание регионального правительства в ее отсуствтие провел заместитель Алексей Тюкавин, после чего прошло заседание кабмина за закрытыми дверями, на котором присутствовала Ковтун. После этой встречи СМИ написали о том, что «чиновники плакали» и проводили губернатора аплодисментами.
Наконец, сегодня, Ковтун сделала официальное заявление, подчеркнув, что покидает пост «с чувством удовлетворения и даже гордости». «Я без малого семь лет проработала на посту. Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо», — передают РИА Новости ее слова. Необходимость досрочной отставки Марина Васильевна объяснила желанием дать преемнику осмотреться. «Необходимо чтобы тот человек, который придет, успел познакомиться с регионом. Это решение было трудным, но я уверена, что так будет лучше», — добавила она, не упоминая имя человека.
Тем временем, исполняющим обязанности главы Калмыкии назначен Бату Хасиков — многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. В телеграм-каналах уже публикуют подборку его лучших нокаутов. Политологи называют такой выбор федерального центра неожиданным.
«Все-таки на территории должны работать либо специалисты по внутренней политике, либо здесь есть некое представление у федерального центра, что в Калмыкии нет тех линий развития природных ресурсов, богатств и всего остального, которые требуют особых профессиональных знаний, и надо лишь контролировать, чтобы финансовые ресурсы, которые туда поступают из федерального центра, не расхищались и не исчезали, а для этого достаточно порядочного талантливого кикбоксера, — размышляет бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин. — Либо это некое внутреннее представление о том, что в нынешней реальности качества регионального менеджера не так важны. ... Либо мы что-то не знаем про нового руководителя Калмыкии».
В Алтае временно исполняющим обязанности назначен председатель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин, с которым президент провел рабочую встречу.
Последним регионом, который, потерял губернатора, во всяком случае пока, стала Оренбургская область: Юрий Берг заявил об отставке уже в четверг утром.
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