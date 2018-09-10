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Апчхи! Грипп бросает в атаку два новых штамма
По инф. rosbalt.ru   
10 Сентября 2018 г.
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Два новых штамма гриппа «атакуют» Россию в этом эпидемиологическом сезоне. Информация об этом опубликована на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает РИА Новости.

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«В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сообщается о закупке более 62 млн доз прививок от гриппа.

«На текущий эпидемиологический сезон за счет средств государства закуплено около 62,3 млн доз отечественной вакцины с актуальными штаммами, бесплатно эту прививку получат группы риска — дети, пожилые люди, беременные, профессиональные группы риска», — говорится в объявлении на стенде ведомства.

В этом году состав вакцины актуализирован в соответствии с прогнозами Всемирной организации здравоохранения, сообщает ведомство.

По инф. rosbalt.ru

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