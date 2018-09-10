Апчхи! Грипп бросает в атаку два новых штамма

Два новых штамма гриппа «атакуют» Россию в этом эпидемиологическом сезоне. Информация об этом опубликована на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает РИА Новости.

«В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сообщается о закупке более 62 млн доз прививок от гриппа.

«На текущий эпидемиологический сезон за счет средств государства закуплено около 62,3 млн доз отечественной вакцины с актуальными штаммами, бесплатно эту прививку получат группы риска — дети, пожилые люди, беременные, профессиональные группы риска», — говорится в объявлении на стенде ведомства.

В этом году состав вакцины актуализирован в соответствии с прогнозами Всемирной организации здравоохранения, сообщает ведомство.

По инф. rosbalt.ru

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