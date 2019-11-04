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Аномальное тепло в ноябре... опасно? Врачи уверяют, что да
По инф. rosbalt.ru   
04 Ноября 2019 г.
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Жителей Центральной части России на следующей неделе ждет субтропическое тепло, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Согласно прогнозу, днем воздух может прогреться до +13. (Это все служит подтверждением того, что климат в мире стремительно меняется... прим. МГ.)

Аномальное тепло в ноябре... опасно? Врачи уверяют, что да

Как передает телеканал «Звезда», синоптик уточнил, что температура в дневное время будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла. Такие показатели в это время года являются аномальными, отметил Тишковец.

По словам врача-терапевта Виктора Лившина, резкое потепление в столичном регионе может негативно повлиять на организм человека. Из-за изменения артериального давления возможно недомогание — головная боль, неприятные ощущения в области груди, слабость, пишет «Вечерняя Москва». В группе риска находятся пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. Врач рекомендовал в этот период вести активный образ жизни и правильно питаться.

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