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Анна Курникова ждёт третьего ребёнка от Энрике Иглесиаса
По инф. argumenti.ru   
28 Января 2020 г.
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Испанские журналисты сообщили о том, что российская теннисистка Анна Курникова беременна третьим ребёнком от певца Энрике Иглесиаса. У пары уже есть двойня, россиянка родила малышей в декабре 2017 года.

Анна Курникова ждёт третьего ребёнка от Энрике Иглесиаса


По имеющейся информации, третий ребёнок звёздной пары появится на свет в марте этого года. Иглесиас и Курникова не спешат комментировать информацию о скором прибавлении в семействе, однако опровергать её они тоже не стали.

Супруги воспитывают двоих детей – Люси и Николаса. Несмотря на долгие отношения, узаконить свой союз Иглесиас и Курникова решились только после рождения двойняшек – в октябре 2019 года.

По инф. argumenti.ru

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