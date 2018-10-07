ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Английской королеве предстоят неудобства, связанные с капремонтом
По инф. rosbalt.ru   
07 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Главная резиденция британских монархов — Букингемский дворец — закрывается на реставрацию в 2025 году, передает BBC. Как ожидается, ремонт продлится два года, и на это время дворец придется покинуть королеве Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу.

Главная резиденция британских монархов — Букингемский дворец — закрывается на реставрацию в 2025 году,

Работы по реновации будут проводить таким образом, чтобы как можно меньше тревожить 92-летнюю королеву.

Во дворце планируют полностью заменить проводку и систему отопления, которая уже давно грозит затоплением. Стоимость капитального ремонта оценивается в $460 млн.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 