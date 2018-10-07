Английской королеве предстоят неудобства, связанные с капремонтом

Главная резиденция британских монархов — Букингемский дворец — закрывается на реставрацию в 2025 году, передает BBC. Как ожидается, ремонт продлится два года, и на это время дворец придется покинуть королеве Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу.

Работы по реновации будут проводить таким образом, чтобы как можно меньше тревожить 92-летнюю королеву.

Во дворце планируют полностью заменить проводку и систему отопления, которая уже давно грозит затоплением. Стоимость капитального ремонта оценивается в $460 млн.

По инф. rosbalt.ru

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