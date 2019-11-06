Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли и её коллега Ричард Мэдден, известный по роли Роба Старка в телесериале «Игра престолов», были эвакуированы со съёмочной площадки из-за бомбы.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Отмечается, что съёмки новой картины, в которой задействованы Джоли и Мэдден, проходят на Канарских островах. В ходе съёмок на острове обнаружили неразорвавшуюся бомбу времён Второй мировой войны, которая пролежала там нетронутой десятки лет. Отмечается, что в те года на острове располагалась база нацистов.



После обнаружения опасной находки съёмочную группу вместе с актёрами экстренно эвакуировали, а на остров вызвали спасателей, которые благополучно обезвредили бомбу.

По инф. argumenti.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ