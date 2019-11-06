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Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы
По инф. argumenti.ru   
06 Ноября 2019 г.
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Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли и её коллега Ричард Мэдден, известный по роли Роба Старка в телесериале «Игра престолов», были эвакуированы со съёмочной площадки из-за бомбы.

Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы


Отмечается, что съёмки новой картины, в которой задействованы Джоли и Мэдден, проходят на Канарских островах. В ходе съёмок на острове обнаружили неразорвавшуюся бомбу времён Второй мировой войны, которая пролежала там нетронутой десятки лет. Отмечается, что в те года на острове располагалась база нацистов.

После обнаружения опасной находки съёмочную группу вместе с актёрами экстренно эвакуировали, а на остров вызвали спасателей, которые благополучно обезвредили бомбу.

По инф. argumenti.ru

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