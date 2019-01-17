Андрис Лиепа возглавит государственный балет в Ташкенте

Балетную труппу Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте возглавил народный артист России Андрис Лиепа.

Как сообщается на странице театра в Facebook, сегодня новый руководитель балетной труппы был представлен коллективу министром культуры Узбекистана Бахтияром Сайфуллаевым.

Андрис Лиепа — советский и российский артист балета. Восемь лет он выступал в Большом театре в Москве. В 1992 году Лиепа получил травму и ушел со сцены, после чего начал заниматься постановками. В октябре 2018 года, напоминает «Фергана», артист приехал в Ташкент, чтобы поучаствовать в постановке балетов «Шахерезада» и «Жар-птица».

По инф. rosbalt.ru

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