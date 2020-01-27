Андрей Кончаловский снимает фильм о Новочеркасске-1962

Фильм о забастовке рабочих электровозоремонтного завода, трагически закончившейся в 1962 году в Новочеркасске, должен выйти в первой половине текущего года, рассказал ТАСС режиссер картины Андрей Кончаловский.

Главную роль в картине исполнила актриса Юлия Высоцкая.

По словам Кончаловского, в последнее время все чаще появляются фильмы, в которых 60-70-80-е года ХХ века выглядят фальшиво и надуманно, не соответствуя духу снятых в то время советских фильмов. В пример таких он указал «Летят журавли» или «Баллада о солдате».

Режиссер намерен «скрупулезно и детально» восстановить эпоху СССР шестидесятых годов. Фильм покажет жизнь партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации. Героиня фильма, по словам Кончаловского, – «строитель коммунизма, участница войны, убежденный чистый человек, какими было большинство советских людей».

В 1962 году на Новочеркасском электровозостроительном заводе резко увеличили норму выработки, заработная плата резко снизилась. Рабочие устроили забастовку, однако демонстрация протеста была расстреляна. 24 человека погибли на месте, 87 были ранены, еще семерых приговорили к смертной казни, 105 – к длительным срокам лишения свободы.

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По инф. portal-kultura.ru

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