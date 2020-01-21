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Андрей Кончаловский обратился в полицию, чтобы найти сына
По инф. rosbalt.ru   
21 Января 2020 г.
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Известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением об исчезновении своего 16-летнего сына.

Андрей Кончаловский обратился в полицию, чтобы найти сына


По его словам, вечером в субботу, 18 января, сын уехал гулять с друзьями, а потом перестал выходить на связь. Обеспокоенный отец посчитал, что лучше обратиться за помощью в полицию.

Как сообщает РЕН ТВ, в итоге мальчик нашелся. Как оказалось, ничего страшного с ним не произошло - подросток, решив не будить родителей, переночевал в гостевом доме.

По инф. rosbalt.ru

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