Андрей Кончаловский обратился в полицию, чтобы найти сына

Известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением об исчезновении своего 16-летнего сына.

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По его словам, вечером в субботу, 18 января, сын уехал гулять с друзьями, а потом перестал выходить на связь. Обеспокоенный отец посчитал, что лучше обратиться за помощью в полицию.



Как сообщает РЕН ТВ, в итоге мальчик нашелся. Как оказалось, ничего страшного с ним не произошло - подросток, решив не будить родителей, переночевал в гостевом доме.

По инф. rosbalt.ru

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