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Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время сама ответила подписчикам в соцсети
|По инф. argumenti.ru
|04 Апреля 2020 г.
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Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время своей болезни ответила на сообщения поклонников. Известно, что актриса сейчас восстанавливается после лечения серьезного онкологического заболевания в одной из клиник Подмосковья.
Однако в честь своего дня рождения, который актриса отмечала 3 апреля, она решила лично отреагировать на поздравления коллег по шоу-бизнесу и своих подписчиков. На странице «Поддержка Анастасии Заворотнюк» она написала супруге Стаса Михайлова: «Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое тёплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя».
Кроме того, обратную связь получили Дима Билан, Зара, Денис Клявер и другие.
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