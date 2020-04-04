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Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время сама ответила подписчикам в соцсети
По инф. argumenti.ru   
04 Апреля 2020 г.
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Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время своей болезни ответила на сообщения поклонников. Известно, что актриса сейчас восстанавливается после лечения серьезного онкологического заболевания в одной из клиник Подмосковья.

Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время сама ответила подписчикам в соцсети


Однако в честь своего дня рождения, который актриса отмечала 3 апреля, она решила лично отреагировать на поздравления коллег по шоу-бизнесу и своих подписчиков. На странице «Поддержка Анастасии Заворотнюк» она написала супруге Стаса Михайлова: «Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое тёплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя».

Кроме того, обратную связь получили Дима Билан, Зара, Денис Клявер и другие.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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