Анастасия Заворотнюк исчезла вместе с долгами?..

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«То, что Заворотнюк никто не может найти, очень подозрительно»
Скандально известная блогер Лена Миро уверена, что история с болезнью Анастасии Заворотнюк не более, чем выдумка. Исчезновение актрисы Лена связывает с попыткой уйти от долгов, ведь известно, что Заворотнюк задолжала банку около миллиона долларов.
В качестве аргументов блогер приводит удивительный факт о том, что за время болезни звезды в прессе не появилось ни одного её снимка, что в наше время практически невозможно. А также говорит о том, что с диагнозом «глиобластома», который предположительно поставили Анастасии, больше года не живут.
– Всё это странно, если не сказать подозрительно. Как думаете, стоит ли нам надеяться на «чудесное исцеление» Анастасии Заворотнюк? – вопрошает Миро. – Вот будет номер, когда Заворотнюк объявится здоровой после неизлечимой нигде в мире болезни!
«Приставы не сильно её искали»
Чтобы прояснить ситуацию для начала с долгами, Sobesednik.ru обратился за комментариями к юристам.
– Согласно данным сайта Федеральной службы судебных приставов, за Анастасией Заворотнюк числится всего два долга на общую сумму 29 903 рубля, – рассказал нам известный адвокат Тимур Харди. – Это значит, других долгов у неё нет. Почему исчез миллионный долг, можно только догадываться. Приставы в России имеют широкие полномочия и могут найти человека, отследив его телефонные звонки, передвижения, в том числе через границу, а также проверив адреса, по которым он может находиться.
Приставы также обязаны арестовывать счета и имущество должника, объявлять его в розыск, как на территории России, так и на территориях иностранных государств, а также применять иные меры принудительного характера, особенно если речь идет о таких крупных суммах. Приставы также могут пользоваться информацией от частных детективов. Так что не найти должника практически невозможно. Значит, просто не сильно искали.
Исполнительное производство прекращается либо в случае смерти должника, либо в случае невозможности установить его местонахождение. Но даже если должника не нашли, то прекращать дело так быстро не обязательно: розыскные мероприятия могут длиться несколько лет, а после смерти долги человека вместе с наследством переходят его наследникам: мужу, родителям, детям... Теоретически, если актриса умерла, то муж наследует долги только в том случае, если обратится к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Если у них есть совместное имущество, то пристав, либо банк, могут обратиться в суд для выдела супружеской доли и взыскания долга с нее. Если имелся договор страхования на случай смерти должницы, а страховая выплата покрыла долг в полном объёме, то банк отзывает исполнительный лист без исполнения, а исполнительное производство закрывается.
Кто погасил долг актрисы, остается секретом
На сайте судов города Москвы мы нашли копию дела, согласно которому в сентябре прошлого года с Анастасии Заворотнюк был снят запрет на выезд за пределы Российской Федерации, потому что её задолженность была погашена. Но кем конкретно, неизвестно. И сразу после этого появились слухи о том, что актриса уехала на лечение в Италию.
Президент Московской центральной коллегии адвокатов Дмитрий Белоногов считает, что, скорее всего, долг актрисы перед банком могла покрыть страховая компания, потому что был подтверждён серьезный диагноз. Либо сам должник, нашедший деньги на погашение.
– Дело о долгах также прекращается или приостанавливается полностью или частично в случаях отсутствия имущества у должника (розыска имущества), отсутствия самого должника из-за смены места жительства или его недееспособности, – пояснил адвокат. – Правда, в случае, если должник нетрудоспособен, взыскать долг могут в судебном порядке с родственников (дееспособные дети, родители).
Депутат Совета депутатов Москвы, старший управляющий партнёр Коллегии адвокатов «Запрудский и партнёры» Дмитрий Козлов ничего странного в действиях приставов не видит.
– С юридической точки зрения, действия пристава по прекращению производства правомерны. Кредитор, то есть банк, имеет законные основания оспаривать данное решение приставов. Но если он не оспорил, значит, не заинтересован в исполнении решения суда.
Получается, теперь Анастасия Заворотнюк свободна от крупных долгов и может наконец покинуть пределы страны. Если, конечно, она этого уже не сделала. Судя по словам дочери актрисы – Анны, надежда на выздоровление у Анастасии Заворотнюк есть.
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