ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Анастасия Волочкова выгнала из дома родную мать
Ульяна АНТОНОВА   
06 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Об этом 43-летняя балерина рассказала на шоу "Осторожно, Собчак!". Анастасия Волочкова заявила, что Тамара Владимировна завидует ее успешной карьере и даже настраивает против нее 13-летнюю внучку Ариадну.

Анастасия Волочкова выгнала из дома родную мать

"У моей мамы есть чувство зависти по отношению ко мне, потому что она хотела стать балериной, но не стала. У нее не сложилась карьера", - рассказала Анастасия Волочкова в ходе передачи.

Раздражение и взаимные претензии привели к тому, что балерина в какой-то момент приказала родительнице собрать вещи и уехать из ее дома. В настоящее время мать и дочь общаются, но их отношения никак нельзя назвать близкими.

А вообще, разговорчик у двух "светских львиц" получился скандальный, широко обсуждается в соцсетях:

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 