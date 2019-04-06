Анастасия Волочкова выгнала из дома родную мать

Об этом 43-летняя балерина рассказала на шоу "Осторожно, Собчак!". Анастасия Волочкова заявила, что Тамара Владимировна завидует ее успешной карьере и даже настраивает против нее 13-летнюю внучку Ариадну.





"У моей мамы есть чувство зависти по отношению ко мне, потому что она хотела стать балериной, но не стала. У нее не сложилась карьера", - рассказала Анастасия Волочкова в ходе передачи.



Раздражение и взаимные претензии привели к тому, что балерина в какой-то момент приказала родительнице собрать вещи и уехать из ее дома. В настоящее время мать и дочь общаются, но их отношения никак нельзя назвать близкими.

А вообще, разговорчик у двух "светских львиц" получился скандальный, широко обсуждается в соцсетях:

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