Анастасия Волочкова «сдала» полиции бывшего мужа

Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила подать в суд на своего бывшего супруга Игоря Вдовина из-за огромного долга в валюте.

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По словам артистки, когда они с Вдовиным поженились, то она на свои средства обеспечивала мужа. Балерина уточнила, что когда у Вдовина возникли проблемы с бизнесом, он занял у нее 3 млн долларов. Деньги бизнесмен до сих пор не вернул бывшей жене.



Волочкова призналась, что история с долгом длится уже 10 лет и решить проблему без скандала не получается.



- В этом году я буду бороться за свои деньги, — отметила балерина, сообщив, что уже написала заявление на бывшего мужа в правоохранительные органы.

По инф. rosbalt.ru

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