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Анастасия Волочкова «сдала» полиции бывшего мужа
По инф. rosbalt.ru   
29 Января 2020 г.
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Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила подать в суд на своего бывшего супруга Игоря Вдовина из-за огромного долга в валюте.

Анастасия Волочкова «сдала» полиции бывшего мужа


По словам артистки, когда они с Вдовиным поженились, то она на свои средства обеспечивала мужа. Балерина уточнила, что когда у Вдовина возникли проблемы с бизнесом, он занял у нее 3 млн долларов. Деньги бизнесмен до сих пор не вернул бывшей жене.

Волочкова призналась, что история с долгом длится уже 10 лет и решить проблему без скандала не получается.

- В этом году я буду бороться за свои деньги, — отметила балерина, сообщив, что уже написала заявление на бывшего мужа в правоохранительные органы.

По инф. rosbalt.ru

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