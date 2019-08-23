Анастасия Волочкова рассказала правду о романе с Николаем Басковым

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что действительно состояла в романтических отношениях с народным артистом России Николаем Басковым — вопреки слухам об инсценировке романа ради пиара.

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Как рассказала Волочкова, в 2013 году она провела романтический отпуск с Басковым на Мальдивских островах за его счет: «Мы действительно любили друг друга. Такого отдыха в моей жизни никогда не было».



По словам балерины, она до сих пор вспоминает тот период своей жизни при встречах с Басковым: «Был роман у меня с Николаем Басковым, был, что бы ни говорили».



Ранее Волочкова неоднократно рассказывала о романе с неким мужчиной, имени которого не называла. Однако в «Вечернем шоу» на «Русском Радио» балерина заявила, что сейчас она одинока, а ее приоритетом является творчество

Polit.ru

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