ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Анастасия Волочкова рассказала правду о романе с Николаем Басковым
По инф. Polit.ru   
23 Августа 2019 г.
Изменить размер шрифта

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что действительно состояла в романтических отношениях с народным артистом России Николаем Басковым — вопреки слухам об инсценировке романа ради пиара.

Анастасия Волочкова рассказала правду о романе с Николаем Басковым


Как рассказала Волочкова, в 2013 году она провела романтический отпуск с Басковым на Мальдивских островах за его счет: «Мы действительно любили друг друга. Такого отдыха в моей жизни никогда не было».

По словам балерины, она до сих пор вспоминает тот период своей жизни при встречах с Басковым: «Был роман у меня с Николаем Басковым, был, что бы ни говорили».

Ранее Волочкова неоднократно рассказывала о романе с неким мужчиной, имени которого не называла. Однако в «Вечернем шоу» на «Русском Радио» балерина заявила, что сейчас она одинока, а ее приоритетом является творчество

Polit.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 