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Анастасия Волочкова помирилась с мамой
По инф. argumenti.ru   
04 Мая 2019 г.
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Поклонники балерины Анастасии Волочковой радуются, что она помирилась со своей мамой. Ранее у артистки и Тамары Владимировны возникли серьезные разногласия, вследствие чего они перестали общаться.

Анастасия Волочкова помирилась с мамой

Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлены ее мама и дочка Ариадна. Анастасия отметила, что она ждет "своих любимых" дома.

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Мои милашки.

Танцовщица ограничила комментарии к посту, однако пользователи сети высказывают свое мнение об отношениях родственниц под другими снимками. Многие отметили, что и Анастасия, и Тамара Владимировна обладают сильным характером, вследствие чего им не всегда просто найти общий язык.

По инф. argumenti.ru

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