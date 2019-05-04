Анастасия Волочкова помирилась с мамой

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Мои милашки.

Танцовщица ограничила комментарии к посту, однако пользователи сети высказывают свое мнение об отношениях родственниц под другими снимками. Многие отметили, что и Анастасия, и Тамара Владимировна обладают сильным характером, вследствие чего им не всегда просто найти общий язык.

По инф. argumenti.ru

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