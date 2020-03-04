Анастасию Заворотнюк “спрятали» за границей

Актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк, у которой выявили неоперабельную опухоль мозга, может находиться за границей. Об этом журналисты узнали у сотрудников кладбища в Анкудиново, где были похоронены отец и брат Заворотнюк.

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По словам работников кладбища, с осени на могилы никто не приходит, однако они получают деньги на карту за уборку территории.

В СМИ высказываются предположения о том, что Заворотнюк после продолжительной болезни прячут от общественности в Италии. В пользу этой версии говорят и фотографии дочери актрисы из Рима.

Также ходят слухи, что для оплаты лечения в Италии муж Заворотнюк Пётр Чернышев продал дом в Подмосковье, а семья актрисы вынуждена была снова переехать в московскую квартиру.

По инф. rosbalt.ru

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