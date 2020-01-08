Аналитик: нацпроекты не спасут российскую экономику. Согласимся?

Национальные проекты, которые реализуются в РФ, «совершенно точно» не являются панацеей или готовым сценарием решения острых проблем в российской экономике и страны в целом. Такое мнение высказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Анна Бодрова напоминает, что «российская экономика в последние годы сделала сильную ставку на реализацию национальных проектов как на механизм, способный запустить экономический рост». «Что-то сработало, что-то ждет дополнительных финансовых вливаний. Однако после того, как в стране прошли Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, и открылся Крымский мост, отлично видно, что нацпроекты — это не панацея и не готовый сценарий лечения всех болезней сразу», — говорится в обзоре эксперта.

На ее взгляд, «экономика чувствует подпитку с этой стороны, только когда проекты находятся в стадии реализации». «Тогда, когда они выпущены „в жизнь“ и должны начать работать сами, весь энтузиазм сдувается, потому что не решена основная проблема — слабого внутреннего спроса», — указывает аналитик.

По теме:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В то же время, по ее словам, «нельзя не признать, что сами нацпроекты локально решают ряд стратегических задач: создают рабочие места (временно, но лучше так, чем никак), инфраструктуру (ее после нужно будет содержать, но подумаем об этом потом), способствуют улучшению имиджевой составляющей».

«Но это совершенно точно не панацея и не готовый сценарий решения острых российских проблем. Их в идеале нужно решать с конца, со стороны спроса, а не с позиции наиболее легкого к исполнению сценария», — подчеркивает Бодрова.

12 нацпроектов, в том числе по демографии, здравоохранению, жилью, экологии, были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Нацпроекты планируется реализовать до 2024 года, а общие затраты оцениваются в 25,7 трлн рублей, в том числе свыше 13 трлн рублей — из федерального бюджета.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ