Амурская область: установлена цепочка заражения детей гепатитом С

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвали наиболее вероятный источник заражения гепатитом С десятков больных раком детей в Амурской области.

У 37 из 38 исследованных образцов вирус был одного генотипа. По данным эпидемиологов, источником вируса стал один из пациентов, от которого заражение произошло «через цепочку случаев передачи инфекции».

По информации издания, первым пациентом был ребенок, которому поставили диагноз 10 лет назад и который проходил лечение в Амурской областной детской клинической больнице.

По последним данным, имеющимся у издания, число детей, зараженных гепатитом С во время лечения в областной больнице, достигло 150 человек.

О массовом заражении детей гепатитом С стало известно в конце 2018 года. Основной версией заражения была названа халатность: врачи больницы допускали многократное использование медицинских принадлежностей, в том числе перчаток. Сообщалось о 26 случаях заражения. Другая похожая история произошла в Башкирии, где попытались скрыть факт массового заражения гепатитом А.

Polit.ru

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