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Американский турист хотел прихватить с собой "сувенирчик из Освенцима"
По инф. rosbalt.ru   
02 Апреля 2019 г.
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Гражданин США попытался украсть часть железнодорожных путей в музее Освенцима. Инцидент на месте бывшего нацистского концлагеря случился в субботу.

Американский турист хотел прихватить с собой "сувенирчик из Освенцима"

Как сообщается на сайте местной полиции, 37-летний житель Техаса вытащил фрагмент полотна из железнодорожных путей. Другой турист заметил это, после чего американца задержали.

Мужчину обвинили в краже предмета особой культурной важности, ему грозит лишением свободы сроком от года до 10 лет. Сейчас он отпущен на свободу.

  • В концлагере Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме были убиты более миллиона евреев, советских военнопленных и представителей польской интеллигенции.

По инф. rosbalt.ru

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