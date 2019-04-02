Американский турист хотел прихватить с собой "сувенирчик из Освенцима"

Гражданин США попытался украсть часть железнодорожных путей в музее Освенцима. Инцидент на месте бывшего нацистского концлагеря случился в субботу.

Как сообщается на сайте местной полиции, 37-летний житель Техаса вытащил фрагмент полотна из железнодорожных путей. Другой турист заметил это, после чего американца задержали.

Мужчину обвинили в краже предмета особой культурной важности, ему грозит лишением свободы сроком от года до 10 лет. Сейчас он отпущен на свободу.

В концлагере Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме были убиты более миллиона евреев, советских военнопленных и представителей польской интеллигенции.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Ранее суровой критике были подвергнуты фотосессии на железнодорожных путях у ворот лагеря Освенцим - подобное поведение туристов, конечно же, является актом неуважения к памяти узников

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ