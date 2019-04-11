Американские спецслужбы "вычислили" в России 99 тысяч детских порнографов

В России обнаружены около 100 тыс. компьютеров, распространяющих детское порно. Такое исследование провела Американская неправительственная Организация Child Rescue Coalition (CRC), предоставляющая правоохранительным органам разных стран помощь в поиске педофилов в сети и в реальной жизни, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя организации Карли Йоуст. Не клевещут ли американцы на российский интернет и на мирный российский народ?

По словам американки, за год сотрудники организации обнаружили в интернете более 99 тыс. компьютеров, физически находящихся на территории РФ, с помощью которых происходит распространение детской порнографии.

CRC уже более 10 лет бесплатно предоставляет полиции 90 стран техническую платформу, позволяющую выявлять и находить производителей детской порнографии. По словам Йоуст, сейчас в РФ нет полицейских, умеющих пользоваться этой программой, но организация готова предоставить ее для использования.

Насколько правдива может быть эта информация? Не клевещут ли американцы на российский интернет и на мирный российский народ? Неужели в Российской Федерации - действительно около 100 тысяч не просто педофилов, а еще и педофилов-порнографов? Как-то не верится... Но не спешите возмущаться. Естественно, не зная технических подробностей, приходится верить этим сведениям "на слово". Но никакой фантастики, собственно, тут нет: дело в том, что в цепочку раздачи порнографических (или любых других) файлов - может быть втянут компьютер, чей владелец даже об этом не подозревает. Однажды подцепленный компьютерный вирус превращает ваш ноутбук или PС в скрытое хранилище нехороших файлов, которые и раздаются по интернету дальше без вашего ведома. Правда, как правило, такие вирусы цепляются именно на "порнушных" сайтах - но в сто тысяч россиян, когда-либо заглядывавшихся на "клубничку", вполне можно поверить.

Так что увы, но вполне вероятно, что за данными американских общественников может скрываться неприятная правда - а клевета тут вовсе ни при чем. И бороться с загрязнением интернета преступным мусором надо сообща.

По инф. rosbalt.ru

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