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Алтайский край утонул в снегу: и продукты не завести, и с водой перебои

По инф. rosbalt.ru   
28 Января 2020 г.
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Нехватка продовольствия и перебои с водоснабжением отмечены в районах Алтайского края, занесенных снегом. В регионе 27 января из-за сложных погодных условий было закрыто 12 участков автодорог.

Алтайский край утонул в снегу: и продукты не завести, и с водой перебои

Проблемы с водоснабжением наблюдаются в населенных пунктах Саввушка и Утка в Змеиногорском районе. «Если в Саввушке вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет еще с 16 января. При попытке ремонта скважины в нее уронили насос, который теперь не могут достать», — рассказал председатель парламента Алтайского края Александр Романенко.

Несмотря на все усилия по расчистке дорог, их снова заметает практически сразу после уборки снега.

«Ситуация усугубляется тем, что коридоры в снежных заносах, которые пробила техника, даже от слабой поземки буквально за несколько часов снова заметает снегом так, что автомобиль проехать уже не может», — пояснил Романенко. Он уточнил, что такая ситуация будет сохраняться до весны, если не привлекут тяжелую технику, чтобы расширить «коридоры» в сугробах.

От Змеиногорска открыта только одна дорога — на Горняк. Сложная ситуация наблюдается в Локтевском, Кулундинском и Чарышском районах.

По инф. rosbalt.ru

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