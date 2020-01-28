Алтайский край утонул в снегу: и продукты не завести, и с водой перебои

Нехватка продовольствия и перебои с водоснабжением отмечены в районах Алтайского края, занесенных снегом. В регионе 27 января из-за сложных погодных условий было закрыто 12 участков автодорог.

Проблемы с водоснабжением наблюдаются в населенных пунктах Саввушка и Утка в Змеиногорском районе. «Если в Саввушке вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет еще с 16 января. При попытке ремонта скважины в нее уронили насос, который теперь не могут достать», — рассказал председатель парламента Алтайского края Александр Романенко.

Несмотря на все усилия по расчистке дорог, их снова заметает практически сразу после уборки снега.

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«Ситуация усугубляется тем, что коридоры в снежных заносах, которые пробила техника, даже от слабой поземки буквально за несколько часов снова заметает снегом так, что автомобиль проехать уже не может», — пояснил Романенко. Он уточнил, что такая ситуация будет сохраняться до весны, если не привлекут тяжелую технику, чтобы расширить «коридоры» в сугробах.

От Змеиногорска открыта только одна дорога — на Горняк. Сложная ситуация наблюдается в Локтевском, Кулундинском и Чарышском районах.

По инф. rosbalt.ru

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