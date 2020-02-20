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Алсу откровенно призналась, что купила голоса для своей дочери в шоу «Голос. Дети»
По инф. argumenti.ru   
20 Февраля 2020 г.
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Певица Алсу рассказала, что победить на конкурсе «Голос. Дети» её дочери позволила система голосования. «Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», - заявила певица.

Алсу откровенно призналась, что купила голоса для своей дочери в шоу «Голос. Дети»


Алсу рассказала, что, согласно правилам голосования, с каждого номера телефона можно отправить 20 СМС-сообщений за понравившегося участника. Исполнительница заявила, что использовала существующую систему в свою пользу.

- Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Каждое смс стоило денег. Я лично купила 40 смс, у меня два телефона. Кто-то мог себе позволить 1 смс, кто-то 20, кто-то 40, - сказала Алсу.

По инф. argumenti.ru

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