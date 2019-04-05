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Аллу Пугачеву пригласят в "Простоквашино"
По инф. «Аргументы недели»   
05 Апреля 2019 г.
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"Союзмультфильм" планирует направить Алле Пугачевой предложение принять участие в создании новой героини мультфильма "Возвращение в Простоквашино". Об этом сообщила PR-директор Анна Усачева.

Аллу Пугачеву пригласят в "Простоквашино"



Примадонна отечественной эстрады может озвучить давно обещанную зрителям новую героиню перезапущенного "Простоквашино" - няню, к которой по задумке авторов "воспылает" почтальон Печкин.

"Ее рисуют, договариваются с Аллой Пугачевой. Пока еще не подтверждено, но если будет, то здорово, конечно", - прокомментировал происходящее озвучивающий Печкина известный актер Иван Охлобыстин.

Напомним, премьера мультсериала "Возвращение в Простоквашино" состоялась в апреле 2018 года. Долгожданное продолжение планируется выпустить до 2020 года в форме сериала (30 серий по 6 с небольшим минут).

По инф. «Аргументы недели»

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