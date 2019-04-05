Аллу Пугачеву пригласят в "Простоквашино"

"Союзмультфильм" планирует направить Алле Пугачевой предложение принять участие в создании новой героини мультфильма "Возвращение в Простоквашино". Об этом сообщила PR-директор Анна Усачева.

Примадонна отечественной эстрады может озвучить давно обещанную зрителям новую героиню перезапущенного "Простоквашино" - няню, к которой по задумке авторов "воспылает" почтальон Печкин."Ее рисуют, договариваются с Аллой Пугачевой . Пока еще не подтверждено, но если будет, то здорово, конечно", - прокомментировал происходящее озвучивающий Печкина известный актерНапомним, премьера мультсериала "Возвращение в Простоквашино" состоялась в апреле 2018 года. Долгожданное продолжение планируется выпустить до 2020 года в форме сериала (30 серий по 6 с небольшим минут).

По инф. «Аргументы недели»

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