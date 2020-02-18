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Алла Пугачёва рассказала о своей заветной мечте
По инф. argumenti.ru   
18 Февраля 2020 г.
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Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва рассказала, каких успехов достигли её 6-летние дети. Кроме того, знаменитость поделилась с поклонниками, что сейчас является её «заветной мечтой».

Алла Пугачёва рассказала о своей заветной мечте


- Лиза красиво рисует. Она берет кусочки бумаги и рисует авторучкой. Потом эти листочки мне отдает. Я беру фломастеры и раскрашиваю. Гарри обожает петь. К нам даже приходит педагог по вокалу. Я, если честно, от него этого не ожидала, - отметила Пугачева в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

Примадонна призналась, что хочет без тревоги смотреть в будущее, но это не всегда получается. При этом певица добавила, что мечтает побывать на свадьбе своих детей.

- Надеюсь, что она [мечта] осуществится, - заключила она.

По инф. argumenti.ru

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