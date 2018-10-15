Алла Пугачева может отсудить у бывшей жены Владимира Кузьмина миллион

Алла Пугачева вновь в центре скандала! Бывшая жена Владимира Кузьмина – поэтесса Татьяна Артемьева – заявила, что Примадонна родила ребенка от ее мужа. Женщина уверяет, что девочка появилась на свет в 1987 году и осталась в детском доме на берегу Черного моря...

Поэтесса вспомнила, что во время совместной жизни Кузьмин постоянно ей изменял.

– Он мне сам рассказывал, что на гастролях они все со всеми этим занимаются, – поведала Артемьева в эфире программы «ДНК» на НТВ.

Однако, по словам Татьяны, их 13-летний брак с рокером разрушила именно Алла Пугачева. Мол, Примадонна сделала все, чтобы увести Кузьмина из семьи... Во время выступления Пугачевой в Сан-Ремо в 1987 году Артемьева вдруг отметила, что у Аллы Борисовны округлился живот. А позже стало известно, что она родила от Кузьмина.

– Мне рассказал об этом мой массажист Михаил, – разоткровенничалась Артемьева на всю страну. – Он работал при Большом театре, серьезный человек. Так вот, его пациент ему говорил, как он пеленал девочку. И сказали, что это была дочь Кузьмина и Пугачевой.

По словам Татьяны, рожала Пугачева в Крыму. Там, вероятно, и проживает до сих пор ее внебрачный ребенок. Артемьева добавила, что брак между Аллой Борисовной и Кузьминым должен был состояться, но помешала этому Кристина Орбакайте. Мол, девочка по уши влюбилась в избранника мамы.

Артемьева уверяет, что ребенок от Кузьмина – не единственный, от кого отказалась Алла. После расставания с Владимиром у нее были другие романы. И в некоторых рождались дети. По словам поэтессы, певица бросила как минимум трех малышей.

Татьяна Артемьева в эфире НТВ

Верить ли ее откровениям, неясно. У Пугачевой в то время было много концертов: скрыть живот не получилось бы и за ее коронными балахонами.

– Пугачева может обратиться в суд! – подтверждает адвокат Виктория Данильченко. – Но данная категория дел очень непростая. Человек, который озвучил неправдивую информацию, в ответ на обвинения в клевете может сказать: «Да вы откройте интернет и увидите много сообщений на эту тему. Я там прочла». То есть по сути человек не является первоисточником, а всего лишь повторяет информацию, озвученную ранее. В такой ситуации привлечь к ответственности за клевету практически невозможно. Если неправдивая информация нигде ранее не звучала и порочит репутацию человека, то он может подать в суд заявление о клевете и таким образом попытаться привлечь другую сторону к уголовной ответственности. Степень же этой ответственности варьируется в зависимости от способа и обстоятельств совершения преступления. Согласно ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ, клевета, без отягчающих обстоятельств, наказывается денежным взысканием до 500 тысяч рублей или же обязательными работами продолжительностью до 160 часов. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении в СМИ, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов.

По инф. sobesednik.ru

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