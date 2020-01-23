Алла Пугачёва избежала наказания за поездку по перрону Рижского вокзала

В истории с поездкой примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой на дорогом автомобиле по перрону Рижского вокзала в Москве поставлена точка.

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Как сообщает Телеграм-канал Mash, полиция по итогам проверки не признала действия артистки незаконными. По мнению полицейских, Maybach народной артистки СССР двигался по техническому перрону и поэтому не мог причинить неудобств пассажирам.

По инф. rosbalt.ru

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