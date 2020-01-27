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Алла Пугачёва дала «модный» совет женщинам в возрасте
По инф. argumenti.ru   
27 Января 2020 г.
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Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва поделилась с поклонниками ценным советом по стилю. Знаменитость рекомендует «дамам за 70» приобрести не совсем привычный предмет одежды.

Алла Пугачёва дала «модный» совет женщинам в возрасте


Пугачева показала свою фотографию с вуалью. При этом уделила внимание глазам, подчеркнув их выразительность черной тушью и подводкой такого же цвета.

- Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+, - написала в Инстаграме певица.

Кстати, к совету знаменитости решили прислушаться не только поклонники, но и телеведущая Эвелина Бледанс: «Спасибо за совет! Уже запасаюсь...».

По инф. argumenti.ru

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