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Алексей Панин устроил скандал в самолёте
По инф. argumenti.ru   
19 Марта 2020 г.
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Российский актёр Алексей Панин не может вылететь с острова Маврикий из-за дебоша на борту самолёта.

Алексей Панин устроил скандал в самолёте


По его словам, актёр должен был улететь в Москву через Париж, однако из-за устроенного им скандала на борту самолёта перед вылетом, Панина сняли с рейса. Это была не первая попытка Панина покинуть Маврикий. Днем ранее он также не смог улететь, и перед тем, как ему согласились переоформить билеты, с актёра взяли обещание, что на борту «обойдётся без происшествий».

В общей сложности актёру пришлось провести сутки в аэропорту. Сейчас рассматривается вопрос с возвращением скандального артиста на родину, вплоть до эвакуации из-за ограниченного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.

По инф. argumenti.ru

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