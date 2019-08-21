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Александра Назарова работала до последнего из-за внучки-сироты
По инф. rosbalt.ru   
21 Августа 2019 г.
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Представитель Московского драматического театра имени Ермоловой заявил, что судьбу 11-летней внучки-сироты, которую воспитывала актриса Александра Назарова, теперь будут решать родственники и друзья семьи.

Александра Назарова работала до последнего из-за внучки-сироты


Артистка воспитывала 11-летнюю девочку одна.  По словам представителя театра, девочка в настоящее время находится в летнем лагере.

О кончине актрисы театра и кино Александры Назаровой в Москве в возрасте 79 лет стало известно в минувший вторник, 20 августа. Последние дни артистка провела в больнице из-за серьезных проблем с легкими. О месте и времени прощания пока все же ничего неизвестно.

Как сообщает «КП», Назарова не раз говорила, что вынуждена работать в столь преклонном возрасте, чтобы поставить на ноги  единственную внучку после внезапной смерти сына. Девочка сначала оказалась в детском доме, куда ее сдала собственная мать. Впоследствии Александра Назарова забрала к себе двухлетнюю внучку.  Пока актриса работала, с девочкой сидела няня. «Так боюсь, что я ей чего-то недодаю. У меня спектакли, но есть няня», — признавалась Назарова.

Александра Назарова снялась в более чем в 80 фильмах и телесериалах, среди которых «Бригада» и «Моя прекрасная няня».

По инф. rosbalt.ru

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