Александр Панкратов-Черный о своей пенсии: «Денег, конечно, немного»

Детище корпорации Apple — iPhone — завоевало сердца многих людей, и с успехом продолжает это делать. В суперсовременный смартфон практически каждый год компания добавляет какие-нибудь интересные и полезные разработки. Началось все еще в январе 2007 года на одной из конференций. Тогда Стивом Джобсом впервые был анонсирован iPhone. С тех пор прошло много лет, и эта умная техника стала одним из самых узнаваемых девайсов. Стоит отметить, что iPhone — это не первый смартфон в мире. Но сказать можно точно, что в 2007 году компания Apple был представлен первый смартфон с действительно комфортным сенсорным управлением.