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Александр Панкратов-Черный о своей пенсии: «Денег, конечно, немного»
По инф. rosbalt.ru   
14 Февраля 2020 г.
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Российский актер Александр Панкратов-Черный вслед за многими своими коллегами решил публично рассказать о размере своей пенсии.

Александр Панкратов-Черный о своей пенсии: «Денег, конечно, немного»


По словам звезды кинолент «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», ему была назначена пенсия в 14 тысяч 860 рублей. При этом он получает и московскую надбавку для народных артистов в 30 тысяч рублей. Таким образом, ежемесячно артисту переводят 44 тысячи рублей.

Размером пенсии Панкратов-Черный недоволен: «Денег, конечно, немного». При этом он признался, что такой пенсии ему хватает на еду, «вот на развлечения — уже нет». 70-летний актер также сетует, что с такой пенсией съездить отдохнуть на море уже сложно.

В итоге Панкратов-Черный заключил, что работники культуры в РФ живут в нищете.

По инф. rosbalt.ru

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