ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Александр Лукашенко снова отметает идею "покушения на суверенную Беларусь"
По инф. polit.ru   
20 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Среди прочего он резко прокомментировал идею вхождения Белоруссии в состав России.

Александр Лукашенко снова отметает идею "покушения на суверенную Беларусь"

«Вы знаете, много сейчас болтовни, вот Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят и прочее. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они уже родились в свободной и независимой Беларуси. И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, сам по себе — президент, правительство — они будут прокляты нашим белорусским народом.

А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа, прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает, глубинный ответ», — цитирует Александра Лукашенко «Спутник Беларусь».

В телетрансляцию ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту попала реакция мужчины на слова президента Белоруссии. И по ней видно, что ответ белорусов на попытки «слить» их с Россией действительно может быть «глубинным».

Напомним, что в политических кругах России действительно обсуждается вариант "создания с нуля нового государства вместе с присоединяемой Беларусью" - это может обеспечить возможность Владимиру Владимировичу Путину оставаться у руля страны после 2024 года - когда, по нынешней Конституции, ему будет необходимо покинуть Кремль.

Стоит напомнить также, что Александр Лукашенко не в первый раз демонстрирует свою "самостийность" и ершистость по отношению к действиям Москвы.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 