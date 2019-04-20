Александр Лукашенко снова отметает идею "покушения на суверенную Беларусь"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Среди прочего он резко прокомментировал идею вхождения Белоруссии в состав России.

«Вы знаете, много сейчас болтовни, вот Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят и прочее. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они уже родились в свободной и независимой Беларуси. И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, сам по себе — президент, правительство — они будут прокляты нашим белорусским народом.

А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа, прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает, глубинный ответ», — цитирует Александра Лукашенко «Спутник Беларусь».

В телетрансляцию ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту попала реакция мужчины на слова президента Белоруссии. И по ней видно, что ответ белорусов на попытки «слить» их с Россией действительно может быть «глубинным».

Напомним, что в политических кругах России действительно обсуждается вариант "создания с нуля нового государства вместе с присоединяемой Беларусью" - это может обеспечить возможность Владимиру Владимировичу Путину оставаться у руля страны после 2024 года - когда, по нынешней Конституции, ему будет необходимо покинуть Кремль.

Стоит напомнить также, что Александр Лукашенко не в первый раз демонстрирует свою "самостийность" и ершистость по отношению к действиям Москвы.

По инф. rosbalt.ru

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