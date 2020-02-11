Александр Друзь недоволен размером своей пенсии

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь рассказал журналистам, что его пенсия составляет менее 23 тысяч рублей.

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- На нее [пенсию] прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у нее, — заявил он, но точную сумму не назвал.



Напомним, ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.



До этого о размерах своей пенсии высказались и другие деятели культуры. В частности, юморист Евгений Петросян уточнил, что получает более 20 тысяч рублей пенсии, телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч рублей.

По инф. rosbalt.ru

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