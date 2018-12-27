Актуальное разоблачение актуальной подделки: фальшивая красная икра в Подмосковье

На территории промзоны в Раменском подмосковные полицейские выявили цех по производству фальсифицированной красной икры. Упаковкой популярного на Новый год деликатеса в банки с поддельными этикетками занимались двое мигрантов, сообщила «Росбалту» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, поддельную и, возможно, опасную для здоровья икру продавали через интернет-магазины. «Злоумышленники закупали альгиновую икру, расфасовывали ее в стеклянные банки, наклеивали поддельные этикетки», — сказала Петрова. Товар хранился в гаражном комплексе в Котельниках.

На складе было изъято около 20 тыс. банок с поддельной красной икрой, более 3,5 тонн альгиновой икры, стеклянная тара и этикетки.

Организаторы производства — четверо уроженцев одной из стран ближнего зарубежья — также задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Кстати, полезная информация: специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору качественной и безопасной красной икры.

По инф. rosbalt.ru

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