Актриса сериала «Склифосовский» попала в реанимацию

Российская актриса Ирина Сенотова находится в реанимации. Об этом в Instagram сообщила ее дочь Мария Оамер. По ее словам, Сенотова находится в очень тяжелом состоянии. Причина — не уточняется.

Ирина Сенотова родилась 15 ноября 1968 года. Окончила Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина. Работала в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, Московском академическом театре имени Вл. Маяковского, а также «Современнике». Известна по сериалам «Осенняя мелодия любви», «Монтекристо», «Аннушка», «Склифосовский».

По инф. rosbalt.ru

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